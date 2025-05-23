Valute / RWTN
RWTN: Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029
24.72 USD 0.18 (0.73%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RWTN ha avuto una variazione del 0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.55 e ad un massimo di 24.73.
Segui le dinamiche di Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.55 24.73
Intervallo Annuale
22.48 25.89
- Chiusura Precedente
- 24.54
- Apertura
- 24.55
- Bid
- 24.72
- Ask
- 25.02
- Minimo
- 24.55
- Massimo
- 24.73
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.73%
- Variazione Mensile
- 0.57%
- Variazione Semestrale
- -0.36%
- Variazione Annuale
- -2.94%
20 settembre, sabato