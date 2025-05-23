QuotazioniSezioni
Valute / RWTN
RWTN: Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029

24.72 USD 0.18 (0.73%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RWTN ha avuto una variazione del 0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.55 e ad un massimo di 24.73.

Segui le dinamiche di Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
24.55 24.73
Intervallo Annuale
22.48 25.89
Chiusura Precedente
24.54
Apertura
24.55
Bid
24.72
Ask
25.02
Minimo
24.55
Massimo
24.73
Volume
11
Variazione giornaliera
0.73%
Variazione Mensile
0.57%
Variazione Semestrale
-0.36%
Variazione Annuale
-2.94%
20 settembre, sabato