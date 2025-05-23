Валюты / RWTN
RWTN: Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029
24.55 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RWTN за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.55, а максимальная — 24.70.
Следите за динамикой Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.55 24.70
Годовой диапазон
22.48 25.89
- Предыдущее закрытие
- 24.57
- Open
- 24.70
- Bid
- 24.55
- Ask
- 24.85
- Low
- 24.55
- High
- 24.70
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- -0.12%
- 6-месячное изменение
- -1.05%
- Годовое изменение
- -3.61%
