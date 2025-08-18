RWL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E hisse senedi 111.83 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 111.42 - 111.87 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 111.57 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 149 değerine ulaştı. RWL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E hisse senedi şu anda 111.83 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 14.58% ve USD değerlerini izler. RWL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RWL hisse senedi nasıl alınır? Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E hisselerini şu anki 111.83 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 111.83 ve Ask 112.13 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 149 ve günlük değişim oranı 0.19% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RWL fiyat hareketlerini takip edin.

RWL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 86.97 - 112.19 ve mevcut fiyatı 111.83 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 111.83 veya Ask 112.13 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.35% ve 6 aylık değişim oranı 14.73% değerlerini karşılaştırır. RWL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco S&P 500 Revenue ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco S&P 500 Revenue ETF hisse senedi yıllık olarak 112.19 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 86.97 - 112.19). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 111.57 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E performansını takip edin.

Invesco S&P 500 Revenue ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 86.97 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 111.83 ve hareket ettiği yıllık aralık 86.97 - 112.19 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RWL fiyat hareketlerini izleyin.