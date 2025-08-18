KotasyonBölümler
Dövizler / RWL
Geri dön - Hisse senetleri

RWL: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E

111.83 USD 0.26 (0.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RWL fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 111.42 ve Yüksek fiyatı olarak 111.87 aralığında işlem gördü.

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RWL haberleri

Sıkça sorulan sorular

RWL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E hisse senedi 111.83 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 111.42 - 111.87 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 111.57 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 149 değerine ulaştı. RWL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E hisse senedi temettü ödüyor mu?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E hisse senedi şu anda 111.83 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 14.58% ve USD değerlerini izler. RWL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RWL hisse senedi nasıl alınır?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E hisselerini şu anki 111.83 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 111.83 ve Ask 112.13 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 149 ve günlük değişim oranı 0.19% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RWL fiyat hareketlerini takip edin.

RWL hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 86.97 - 112.19 ve mevcut fiyatı 111.83 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 111.83 veya Ask 112.13 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.35% ve 6 aylık değişim oranı 14.73% değerlerini karşılaştırır. RWL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco S&P 500 Revenue ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Invesco S&P 500 Revenue ETF hisse senedi yıllık olarak 112.19 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 86.97 - 112.19). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 111.57 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E performansını takip edin.

Invesco S&P 500 Revenue ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 86.97 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 111.83 ve hareket ettiği yıllık aralık 86.97 - 112.19 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RWL fiyat hareketlerini izleyin.

RWL hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 111.57 ve yıllık değişim oranı 14.58% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
111.42 111.87
Yıllık aralık
86.97 112.19
Önceki kapanış
111.57
Açılış
111.62
Satış
111.83
Alış
112.13
Düşük
111.42
Yüksek
111.87
Hacim
149
Günlük değişim
0.23%
Aylık değişim
1.35%
6 aylık değişim
14.73%
Yıllık değişim
14.58%
23 Ekim, Perşembe
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
4.06 M
Beklenti
Önceki
4.00 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
1.5%
Beklenti
Önceki
-0.2%
14:25
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
5 Yıllık TIPS Müzayedesi
Açıklanan
1.182%
Beklenti
Önceki
1.650%