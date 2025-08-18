报价部分
货币 / RWL
回到股票

RWL: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E

111.83 USD 0.26 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RWL汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点111.42和高点111.87进行交易。

关注Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RWL新闻

常见问题解答

RWL股票今天的价格是多少？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E股票今天的定价为111.83。它在111.42 - 111.87范围内交易，昨天的收盘价为111.57，交易量达到149。RWL的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E股票是否支付股息？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E目前的价值为111.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.58%和USD。实时查看图表以跟踪RWL走势。

如何购买RWL股票？

您可以以111.83的当前价格购买Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E股票。订单通常设置在111.83或112.13附近，而149和0.19%显示市场活动。立即关注RWL的实时图表更新。

如何投资RWL股票？

投资Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E需要考虑年度范围86.97 - 112.19和当前价格111.83。许多人在以111.83或112.13下订单之前，会比较1.35%和。实时查看RWL价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P 500 Revenue ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P 500 Revenue ETF的最高价格是112.19。在86.97 - 112.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E的绩效。

Invesco S&P 500 Revenue ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P 500 Revenue ETF（RWL）的最低价格为86.97。将其与当前的111.83和86.97 - 112.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RWL股票是什么时候拆分的？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、111.57和14.58%中可见。

日范围
111.42 111.87
年范围
86.97 112.19
前一天收盘价
111.57
开盘价
111.62
卖价
111.83
买价
112.13
最低价
111.42
最高价
111.87
交易量
149
日变化
0.23%
月变化
1.35%
6个月变化
14.73%
年变化
14.58%
23 十月, 星期四
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成品房销售额
实际值
4.06 M
预测值
前值
4.00 M
14:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
1.5%
预测值
前值
-0.2%
14:25
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
5年期TIPS拍卖
实际值
1.182%
预测值
前值
1.650%