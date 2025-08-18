KurseKategorien
RWL: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E

111.98 USD 0.41 (0.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RWL hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.42 bis zu einem Hoch von 112.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von RWL heute?

Die Aktie von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E (RWL) notiert heute bei 111.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von 111.42 - 112.03 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 111.57 und das Handelsvolumen erreichte 196. Das Live-Chart von RWL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RWL Dividenden?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E wird derzeit mit 111.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RWL zu verfolgen.

Wie kaufe ich RWL-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E (RWL) zum aktuellen Kurs von 111.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 111.98 oder 112.28 platziert, während 196 und 0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RWL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RWL-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E müssen die jährliche Spanne 86.97 - 112.19 und der aktuelle Kurs 111.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.49% und 14.89%, bevor sie Orders zu 111.98 oder 112.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RWL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Revenue ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) im vergangenen Jahr lag bei 112.19. Innerhalb von 86.97 - 112.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 111.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Revenue ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) im Laufe des Jahres betrug 86.97. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 111.98 und der Spanne 86.97 - 112.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RWL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RWL statt?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 111.57 und 14.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
111.42 112.03
Jahresspanne
86.97 112.19
Vorheriger Schlusskurs
111.57
Eröffnung
111.62
Bid
111.98
Ask
112.28
Tief
111.42
Hoch
112.03
Volumen
196
Tagesänderung
0.37%
Monatsänderung
1.49%
6-Monatsänderung
14.89%
Jahresänderung
14.73%
