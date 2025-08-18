QuotazioniSezioni
Valute / RWL
Tornare a Azioni

RWL: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E

112.01 USD 0.44 (0.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RWL ha avuto una variazione del 0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 111.42 e ad un massimo di 112.04.

Segui le dinamiche di Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RWL News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RWL oggi?

Oggi le azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E sono prezzate a 112.01. Viene scambiato all'interno di 111.42 - 112.04, la chiusura di ieri è stata 111.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 203. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RWL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E pagano dividendi?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E è attualmente valutato a 112.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RWL.

Come acquistare azioni RWL?

Puoi acquistare azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E al prezzo attuale di 112.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 112.01 o 112.31, mentre 203 e 0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RWL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RWL?

Investire in Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E implica considerare l'intervallo annuale 86.97 - 112.19 e il prezzo attuale 112.01. Molti confrontano 1.51% e 14.92% prima di effettuare ordini su 112.01 o 112.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RWL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P 500 Revenue ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P 500 Revenue ETF nell'ultimo anno è stato 112.19. All'interno di 86.97 - 112.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 111.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P 500 Revenue ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) nel corso dell'anno è stato 86.97. Confrontandolo con gli attuali 112.01 e 86.97 - 112.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RWL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RWL?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 111.57 e 14.76%.

Intervallo Giornaliero
111.42 112.04
Intervallo Annuale
86.97 112.19
Chiusura Precedente
111.57
Apertura
111.62
Bid
112.01
Ask
112.31
Minimo
111.42
Massimo
112.04
Volume
203
Variazione giornaliera
0.39%
Variazione Mensile
1.51%
Variazione Semestrale
14.92%
Variazione Annuale
14.76%
23 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
4.06 M
Fcst
Prev
4.00 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
1.5%
Fcst
Prev
-0.2%
14:25
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta TIPS a 5 anni
Agire
1.182%
Fcst
Prev
1.650%