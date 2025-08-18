КотировкиРазделы
Валюты / RWL
Назад в Рынок акций США

RWL: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E

111.83 USD 0.26 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RWL за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 111.42, а максимальная — 111.87.

Следите за динамикой Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RWL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RWL сегодня?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E (RWL) сегодня оценивается на уровне 111.83. Инструмент торгуется в пределах 111.42 - 111.87, вчерашнее закрытие составило 111.57, а торговый объем достиг 149. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E в настоящее время оценивается в 111.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.58% и USD. Отслеживайте движения RWL на графике в реальном времени.

Как купить акции RWL?

Вы можете купить акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E (RWL) по текущей цене 111.83. Ордера обычно размещаются около 111.83 или 112.13, тогда как 149 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RWL?

Инвестирование в Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E предполагает учет годового диапазона 86.97 - 112.19 и текущей цены 111.83. Многие сравнивают 1.35% и 14.73% перед размещением ордеров на 111.83 или 112.13. Изучайте ежедневные изменения цены RWL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Revenue ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) за последний год составила 112.19. Акции заметно колебались в пределах 86.97 - 112.19, сравнение с 111.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Revenue ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) за год составила 86.97. Сравнение с текущими 111.83 и 86.97 - 112.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RWL?

В прошлом Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 111.57 и 14.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
111.42 111.87
Годовой диапазон
86.97 112.19
Предыдущее закрытие
111.57
Open
111.62
Bid
111.83
Ask
112.13
Low
111.42
High
111.87
Объем
149
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
1.35%
6-месячное изменение
14.73%
Годовое изменение
14.58%
23 октября, четверг
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
Пред.
4.00 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
1.5%
Прог.
Пред.
-0.2%
14:25
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций
Акт.
1.182%
Прог.
Пред.
1.650%