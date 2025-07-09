FiyatlarBölümler
Dövizler / RVMD
Geri dön - Hisse senetleri

RVMD: Revolution Medicines Inc

43.54 USD 1.68 (3.72%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RVMD fiyatı bugün -3.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.40 ve Yüksek fiyatı olarak 45.54 aralığında işlem gördü.

Revolution Medicines Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RVMD haberleri

Günlük aralık
43.40 45.54
Yıllık aralık
29.17 62.41
Önceki kapanış
45.22
Açılış
45.53
Satış
43.54
Alış
43.84
Düşük
43.40
Yüksek
45.54
Hacim
4.169 K
Günlük değişim
-3.72%
Aylık değişim
14.67%
6 aylık değişim
20.78%
Yıllık değişim
-3.93%
21 Eylül, Pazar