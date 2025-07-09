Валюты / RVMD
RVMD: Revolution Medicines Inc
44.70 USD 1.50 (3.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RVMD за сегодня изменился на -3.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.61, а максимальная — 46.74.
Следите за динамикой Revolution Medicines Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RVMD
- Исполнительный директор Revolution Medicines Келси продал акции на $5,5 млн
- Revolution Medicines exec Kelsey sells $5.5m in shares
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Raymond James присваивает акциям Revolution рейтинг "Активно покупать"
- Revolution stock rating assumes Strong Buy at Raymond James
- Revolution Medicines: Shares Soar On Pancreatic Cancer Study Win - I'm Sold (NASDAQ:RVMD)
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Needham raises Revolution stock price target to $66 on pancreatic cancer drug data
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Revolution Medicines, Inc. (RVMD) Special Call - Slideshow (NASDAQ:RVMD)
- Revolution Medicines reports promising pancreatic cancer drug results
- Revolution Medicines stock initiated with Buy rating at Truist Securities
- Tango Therapeutics chief legal officer Douglas Barry to resign in September
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Revolution stock
- Piper Sandler initiates Revolution stock coverage with Overweight rating
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Revolution Medicines August 2025 slides: advancing RAS inhibitor pipeline with promising data
- Wall Street Analysts Believe Revolution Medicines (RVMD) Could Rally 90.58%: Here's is How to Trade
- Revolution Medicines publishes research on RAS G12D inhibitor
- FDA grants breakthrough therapy designation to Revolution Medicines’ lung cancer drug
- This GitLab Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - GitLab (NASDAQ:GTLB), Amrize (NYSE:AMRZ)
- Goldman Sachs initiates Revolution stock with Buy rating, $65 target
- Revolution Medicines Fair Value call captures 40% downside in biotech stock
- Revolution Medicines partners with Iambic for AI-driven drug discovery
Дневной диапазон
44.61 46.74
Годовой диапазон
29.17 62.41
- Предыдущее закрытие
- 46.20
- Open
- 46.27
- Bid
- 44.70
- Ask
- 45.00
- Low
- 44.61
- High
- 46.74
- Объем
- 6.203 K
- Дневное изменение
- -3.25%
- Месячное изменение
- 17.72%
- 6-месячное изменение
- 23.99%
- Годовое изменение
- -1.37%
