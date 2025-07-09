КотировкиРазделы
RVMD: Revolution Medicines Inc

44.70 USD 1.50 (3.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RVMD за сегодня изменился на -3.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.61, а максимальная — 46.74.

Следите за динамикой Revolution Medicines Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости RVMD

Дневной диапазон
44.61 46.74
Годовой диапазон
29.17 62.41
Предыдущее закрытие
46.20
Open
46.27
Bid
44.70
Ask
45.00
Low
44.61
High
46.74
Объем
6.203 K
Дневное изменение
-3.25%
Месячное изменение
17.72%
6-месячное изменение
23.99%
Годовое изменение
-1.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.