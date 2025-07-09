통화 / RVMD
RVMD: Revolution Medicines Inc
43.54 USD 1.68 (3.72%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RVMD 환율이 오늘 -3.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.40이고 고가는 45.54이었습니다.
Revolution Medicines Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RVMD News
- 레볼루션 메디슨 임원, 550만 달러 상당 주식 매도
- Revolution Medicines exec Kelsey sells $5.5m in shares
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- 레이먼드 제임스, 레볼루션 주식 투자의견 ’강력 매수’ 제시
- Revolution stock rating assumes Strong Buy at Raymond James
- Revolution Medicines: Shares Soar On Pancreatic Cancer Study Win - I'm Sold (NASDAQ:RVMD)
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Needham raises Revolution stock price target to $66 on pancreatic cancer drug data
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Revolution Medicines, Inc. (RVMD) Special Call - Slideshow (NASDAQ:RVMD)
- Revolution Medicines reports promising pancreatic cancer drug results
- Revolution Medicines stock initiated with Buy rating at Truist Securities
- Tango Therapeutics chief legal officer Douglas Barry to resign in September
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Revolution stock
- Piper Sandler initiates Revolution stock coverage with Overweight rating
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Revolution Medicines August 2025 slides: advancing RAS inhibitor pipeline with promising data
- Wall Street Analysts Believe Revolution Medicines (RVMD) Could Rally 90.58%: Here's is How to Trade
- Revolution Medicines publishes research on RAS G12D inhibitor
- FDA grants breakthrough therapy designation to Revolution Medicines’ lung cancer drug
- This GitLab Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - GitLab (NASDAQ:GTLB), Amrize (NYSE:AMRZ)
- Goldman Sachs initiates Revolution stock with Buy rating, $65 target
- Revolution Medicines Fair Value call captures 40% downside in biotech stock
- Revolution Medicines partners with Iambic for AI-driven drug discovery
일일 변동 비율
43.40 45.54
년간 변동
29.17 62.41
- 이전 종가
- 45.22
- 시가
- 45.53
- Bid
- 43.54
- Ask
- 43.84
- 저가
- 43.40
- 고가
- 45.54
- 볼륨
- 4.169 K
- 일일 변동
- -3.72%
- 월 변동
- 14.67%
- 6개월 변동
- 20.78%
- 년간 변동율
- -3.93%
