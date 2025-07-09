クォートセクション
RVMD: Revolution Medicines Inc

45.22 USD 1.41 (3.22%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RVMDの今日の為替レートは、3.22%変化しました。日中、通貨は1あたり44.03の安値と45.36の高値で取引されました。

Revolution Medicines Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RVMD News

1日のレンジ
44.03 45.36
1年のレンジ
29.17 62.41
以前の終値
43.81
始値
44.20
買値
45.22
買値
45.52
安値
44.03
高値
45.36
出来高
4.213 K
1日の変化
3.22%
1ヶ月の変化
19.09%
6ヶ月の変化
25.44%
1年の変化
-0.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K