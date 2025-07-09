通貨 / RVMD
RVMD: Revolution Medicines Inc
45.22 USD 1.41 (3.22%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RVMDの今日の為替レートは、3.22%変化しました。日中、通貨は1あたり44.03の安値と45.36の高値で取引されました。
Revolution Medicines Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RVMD News
- レボリューション・メディシンズのケルシー役員、550万ドル相当の株式を売却
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- レイモンド・ジェームズ、Revolutionを「強い買い」と評価
- Revolution Medicines: Shares Soar On Pancreatic Cancer Study Win - I'm Sold (NASDAQ:RVMD)
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Needham raises Revolution stock price target to $66 on pancreatic cancer drug data
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Revolution Medicines, Inc. (RVMD) Special Call - Slideshow (NASDAQ:RVMD)
- Revolution Medicines reports promising pancreatic cancer drug results
- Revolution Medicines stock initiated with Buy rating at Truist Securities
- Tango Therapeutics chief legal officer Douglas Barry to resign in September
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Revolution stock
- Piper Sandler initiates Revolution stock coverage with Overweight rating
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Revolution Medicines August 2025 slides: advancing RAS inhibitor pipeline with promising data
- Wall Street Analysts Believe Revolution Medicines (RVMD) Could Rally 90.58%: Here's is How to Trade
- Revolution Medicines publishes research on RAS G12D inhibitor
- FDA grants breakthrough therapy designation to Revolution Medicines’ lung cancer drug
- This GitLab Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - GitLab (NASDAQ:GTLB), Amrize (NYSE:AMRZ)
- Goldman Sachs initiates Revolution stock with Buy rating, $65 target
- Revolution Medicines Fair Value call captures 40% downside in biotech stock
- Revolution Medicines partners with Iambic for AI-driven drug discovery
1日のレンジ
44.03 45.36
1年のレンジ
29.17 62.41
- 以前の終値
- 43.81
- 始値
- 44.20
- 買値
- 45.22
- 買値
- 45.52
- 安値
- 44.03
- 高値
- 45.36
- 出来高
- 4.213 K
- 1日の変化
- 3.22%
- 1ヶ月の変化
- 19.09%
- 6ヶ月の変化
- 25.44%
- 1年の変化
- -0.22%
