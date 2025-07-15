Währungen / RVMD
RVMD: Revolution Medicines Inc
45.22 USD 1.41 (3.22%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RVMD hat sich für heute um 3.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.03 bis zu einem Hoch von 45.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Revolution Medicines Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RVMD News
Tagesspanne
44.03 45.36
Jahresspanne
29.17 62.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.81
- Eröffnung
- 44.20
- Bid
- 45.22
- Ask
- 45.52
- Tief
- 44.03
- Hoch
- 45.36
- Volumen
- 4.213 K
- Tagesänderung
- 3.22%
- Monatsänderung
- 19.09%
- 6-Monatsänderung
- 25.44%
- Jahresänderung
- -0.22%
