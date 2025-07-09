Moedas / RVMD
RVMD: Revolution Medicines Inc
44.89 USD 1.08 (2.47%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RVMD para hoje mudou para 2.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.08 e o mais alto foi 44.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Revolution Medicines Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RVMD Notícias
Faixa diária
44.08 44.99
Faixa anual
29.17 62.41
- Fechamento anterior
- 43.81
- Open
- 44.20
- Bid
- 44.89
- Ask
- 45.19
- Low
- 44.08
- High
- 44.99
- Volume
- 234
- Mudança diária
- 2.47%
- Mudança mensal
- 18.22%
- Mudança de 6 meses
- 24.52%
- Mudança anual
- -0.95%
