RTAC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Renatus Tactical Acquisition Corp I hisse senedi 10.66 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.57 - 10.68 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.66 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 98 değerine ulaştı. RTAC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Renatus Tactical Acquisition Corp I hisse senedi temettü ödüyor mu? Renatus Tactical Acquisition Corp I hisse senedi şu anda 10.66 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -11.17% ve USD değerlerini izler. RTAC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RTAC hisse senedi nasıl alınır? Renatus Tactical Acquisition Corp I hisselerini şu anki 10.66 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.66 ve Ask 10.96 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 98 ve günlük değişim oranı 0.76% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RTAC fiyat hareketlerini takip edin.

RTAC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Renatus Tactical Acquisition Corp I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.47 - 13.37 ve mevcut fiyatı 10.66 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.66 veya Ask 10.96 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.37% ve 6 aylık değişim oranı -10.04% değerlerini karşılaştırır. RTAC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Renatus Tactical Acquisition Corp I hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Renatus Tactical Acquisition Corp I hisse senedi yıllık olarak 13.37 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.47 - 13.37). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.66 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Renatus Tactical Acquisition Corp I performansını takip edin.

Renatus Tactical Acquisition Corp I hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Renatus Tactical Acquisition Corp I (RTAC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.47 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.66 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.47 - 13.37 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RTAC fiyat hareketlerini izleyin.