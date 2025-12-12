- Panoramica
RTAC: Renatus Tactical Acquisition Corp I
Il tasso di cambio RTAC ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.57 e ad un massimo di 10.68.
Segui le dinamiche di Renatus Tactical Acquisition Corp I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RTAC oggi?
Oggi le azioni Renatus Tactical Acquisition Corp I sono prezzate a 10.65. Viene scambiato all'interno di 10.57 - 10.68, la chiusura di ieri è stata 10.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 109. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RTAC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Renatus Tactical Acquisition Corp I pagano dividendi?
Renatus Tactical Acquisition Corp I è attualmente valutato a 10.65. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -11.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RTAC.
Come acquistare azioni RTAC?
Puoi acquistare azioni Renatus Tactical Acquisition Corp I al prezzo attuale di 10.65. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.65 o 10.95, mentre 109 e 0.66% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RTAC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RTAC?
Investire in Renatus Tactical Acquisition Corp I implica considerare l'intervallo annuale 10.47 - 13.37 e il prezzo attuale 10.65. Molti confrontano -0.47% e -10.13% prima di effettuare ordini su 10.65 o 10.95. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RTAC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Renatus Tactical Acquisition Corp I?
Il prezzo massimo di Renatus Tactical Acquisition Corp I nell'ultimo anno è stato 13.37. All'interno di 10.47 - 13.37, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Renatus Tactical Acquisition Corp I utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Renatus Tactical Acquisition Corp I?
Il prezzo più basso di Renatus Tactical Acquisition Corp I (RTAC) nel corso dell'anno è stato 10.47. Confrontandolo con gli attuali 10.65 e 10.47 - 13.37 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RTAC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RTAC?
Renatus Tactical Acquisition Corp I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.66 e -11.25%.
- Chiusura Precedente
- 10.66
- Apertura
- 10.58
- Bid
- 10.65
- Ask
- 10.95
- Minimo
- 10.57
- Massimo
- 10.68
- Volume
- 109
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- -0.47%
- Variazione Semestrale
- -10.13%
- Variazione Annuale
- -11.25%
