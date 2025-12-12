クォートセクション
通貨 / RTAC
株に戻る

RTAC: レナタス・タクティカル・アクイジションI

10.66 USD 0.00 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

RTACの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.57の安値と10.69の高値で取引されました。

レナタス・タクティカル・アクイジションIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

RTAC株の現在の価格は？

レナタス・タクティカル・アクイジションIの株価は本日10.66です。10.57 - 10.69内で取引され、前日の終値は10.66、取引量は157に達しました。RTACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

レナタス・タクティカル・アクイジションIの株は配当を出しますか？

レナタス・タクティカル・アクイジションIの現在の価格は10.66です。配当方針は会社によりますが、投資家は-11.17%やUSDにも注目します。RTACの動きはライブチャートで確認できます。

RTAC株を買う方法は？

レナタス・タクティカル・アクイジションIの株は現在10.66で購入可能です。注文は通常10.66または10.96付近で行われ、157や0.76%が市場の動きを示します。RTACの最新情報はライブチャートで確認できます。

RTAC株に投資する方法は？

レナタス・タクティカル・アクイジションIへの投資では、年間の値幅10.47 - 13.37と現在の10.66を考慮します。注文は多くの場合10.66や10.96で行われる前に、-0.37%や-10.04%と比較されます。RTACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

レナタス・タクティカル・アクイジションIの株の最高値は？

レナタス・タクティカル・アクイジションIの過去1年の最高値は13.37でした。10.47 - 13.37内で株価は大きく変動し、10.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。レナタス・タクティカル・アクイジションIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

レナタス・タクティカル・アクイジションIの株の最低値は？

レナタス・タクティカル・アクイジションI(RTAC)の年間最安値は10.47でした。現在の10.66や10.47 - 13.37と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RTACの動きはライブチャートで確認できます。

RTACの株式分割はいつ行われましたか？

レナタス・タクティカル・アクイジションIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.66、-11.17%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.57 10.69
1年のレンジ
10.47 13.37
以前の終値
10.66
始値
10.58
買値
10.66
買値
10.96
安値
10.57
高値
10.69
出来高
157
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-0.37%
6ヶ月の変化
-10.04%
1年の変化
-11.17%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待