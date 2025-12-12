КотировкиРазделы
RTAC: Renatus Tactical Acquisition Corp I

10.66 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RTAC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.57, а максимальная — 10.69.

Следите за динамикой Renatus Tactical Acquisition Corp I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RTAC сегодня?

Renatus Tactical Acquisition Corp I (RTAC) сегодня оценивается на уровне 10.66. Инструмент торгуется в пределах 10.57 - 10.69, вчерашнее закрытие составило 10.66, а торговый объем достиг 136. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RTAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Renatus Tactical Acquisition Corp I?

Renatus Tactical Acquisition Corp I в настоящее время оценивается в 10.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.17% и USD. Отслеживайте движения RTAC на графике в реальном времени.

Как купить акции RTAC?

Вы можете купить акции Renatus Tactical Acquisition Corp I (RTAC) по текущей цене 10.66. Ордера обычно размещаются около 10.66 или 10.96, тогда как 136 и 0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RTAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RTAC?

Инвестирование в Renatus Tactical Acquisition Corp I предполагает учет годового диапазона 10.47 - 13.37 и текущей цены 10.66. Многие сравнивают -0.37% и -10.04% перед размещением ордеров на 10.66 или 10.96. Изучайте ежедневные изменения цены RTAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Renatus Tactical Acquisition Corp I?

Самая высокая цена Renatus Tactical Acquisition Corp I (RTAC) за последний год составила 13.37. Акции заметно колебались в пределах 10.47 - 13.37, сравнение с 10.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Renatus Tactical Acquisition Corp I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Renatus Tactical Acquisition Corp I?

Самая низкая цена Renatus Tactical Acquisition Corp I (RTAC) за год составила 10.47. Сравнение с текущими 10.66 и 10.47 - 13.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RTAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RTAC?

В прошлом Renatus Tactical Acquisition Corp I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.66 и -11.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.57 10.69
Годовой диапазон
10.47 13.37
Предыдущее закрытие
10.66
Open
10.58
Bid
10.66
Ask
10.96
Low
10.57
High
10.69
Объем
136
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.37%
6-месячное изменение
-10.04%
Годовое изменение
-11.17%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.