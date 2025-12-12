- Обзор рынка
RTAC: Renatus Tactical Acquisition Corp I
Курс RTAC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.57, а максимальная — 10.69.
Следите за динамикой Renatus Tactical Acquisition Corp I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RTAC сегодня?
Renatus Tactical Acquisition Corp I (RTAC) сегодня оценивается на уровне 10.66. Инструмент торгуется в пределах 10.57 - 10.69, вчерашнее закрытие составило 10.66, а торговый объем достиг 136. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RTAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Renatus Tactical Acquisition Corp I?
Renatus Tactical Acquisition Corp I в настоящее время оценивается в 10.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.17% и USD. Отслеживайте движения RTAC на графике в реальном времени.
Как купить акции RTAC?
Вы можете купить акции Renatus Tactical Acquisition Corp I (RTAC) по текущей цене 10.66. Ордера обычно размещаются около 10.66 или 10.96, тогда как 136 и 0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RTAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RTAC?
Инвестирование в Renatus Tactical Acquisition Corp I предполагает учет годового диапазона 10.47 - 13.37 и текущей цены 10.66. Многие сравнивают -0.37% и -10.04% перед размещением ордеров на 10.66 или 10.96. Изучайте ежедневные изменения цены RTAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Renatus Tactical Acquisition Corp I?
Самая высокая цена Renatus Tactical Acquisition Corp I (RTAC) за последний год составила 13.37. Акции заметно колебались в пределах 10.47 - 13.37, сравнение с 10.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Renatus Tactical Acquisition Corp I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Renatus Tactical Acquisition Corp I?
Самая низкая цена Renatus Tactical Acquisition Corp I (RTAC) за год составила 10.47. Сравнение с текущими 10.66 и 10.47 - 13.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RTAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RTAC?
В прошлом Renatus Tactical Acquisition Corp I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.66 и -11.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.66
- Open
- 10.58
- Bid
- 10.66
- Ask
- 10.96
- Low
- 10.57
- High
- 10.69
- Объем
- 136
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.37%
- 6-месячное изменение
- -10.04%
- Годовое изменение
- -11.17%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.