RTAC: Renatus Tactical Acquisition Corp I
今日RTAC汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点10.57和高点10.69进行交易。
关注Renatus Tactical Acquisition Corp I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
RTAC股票今天的价格是多少？
Renatus Tactical Acquisition Corp I股票今天的定价为10.65。它在10.57 - 10.69范围内交易，昨天的收盘价为10.66，交易量达到186。RTAC的实时价格图表显示了这些更新。
Renatus Tactical Acquisition Corp I股票是否支付股息？
Renatus Tactical Acquisition Corp I目前的价值为10.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.25%和USD。实时查看图表以跟踪RTAC走势。
如何购买RTAC股票？
您可以以10.65的当前价格购买Renatus Tactical Acquisition Corp I股票。订单通常设置在10.65或10.95附近，而186和0.66%显示市场活动。立即关注RTAC的实时图表更新。
如何投资RTAC股票？
投资Renatus Tactical Acquisition Corp I需要考虑年度范围10.47 - 13.37和当前价格10.65。许多人在以10.65或10.95下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看RTAC价格图表，了解每日变化。
Renatus Tactical Acquisition Corp I股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Renatus Tactical Acquisition Corp I的最高价格是13.37。在10.47 - 13.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Renatus Tactical Acquisition Corp I的绩效。
Renatus Tactical Acquisition Corp I股票的最低价格是多少？
Renatus Tactical Acquisition Corp I（RTAC）的最低价格为10.47。将其与当前的10.65和10.47 - 13.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RTAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RTAC股票是什么时候拆分的？
Renatus Tactical Acquisition Corp I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.66和-11.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.66
- 开盘价
- 10.58
- 卖价
- 10.65
- 买价
- 10.95
- 最低价
- 10.57
- 最高价
- 10.69
- 交易量
- 186
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- -0.47%
- 6个月变化
- -10.13%
- 年变化
- -11.25%