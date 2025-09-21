FiyatlarBölümler
Dövizler / RSVRW
Geri dön - Hisse senetleri

RSVRW: Reservoir Media Inc. - Warrant

0.8690 USD 0.0790 (10.00%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RSVRW fiyatı bugün 10.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.8690 ve Yüksek fiyatı olarak 0.8800 aralığında işlem gördü.

Reservoir Media Inc. - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.8690 0.8800
Yıllık aralık
0.6799 1.6000
Önceki kapanış
0.7900
Açılış
0.8800
Satış
0.8690
Alış
0.8720
Düşük
0.8690
Yüksek
0.8800
Hacim
2
Günlük değişim
10.00%
Aylık değişim
-21.00%
6 aylık değişim
-16.44%
Yıllık değişim
-17.24%
21 Eylül, Pazar