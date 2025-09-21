Valute / RSVRW
RSVRW: Reservoir Media Inc. - Warrant
0.8690 USD 0.0790 (10.00%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RSVRW ha avuto una variazione del 10.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.8690 e ad un massimo di 0.8800.
Segui le dinamiche di Reservoir Media Inc. - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.8690 0.8800
Intervallo Annuale
0.6799 1.6000
- Chiusura Precedente
- 0.7900
- Apertura
- 0.8800
- Bid
- 0.8690
- Ask
- 0.8720
- Minimo
- 0.8690
- Massimo
- 0.8800
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 10.00%
- Variazione Mensile
- -21.00%
- Variazione Semestrale
- -16.44%
- Variazione Annuale
- -17.24%
21 settembre, domenica