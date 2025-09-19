クォートセクション
通貨 / RSVRW
株に戻る

RSVRW: Reservoir Media Inc. - Warrant

0.8690 USD 0.0790 (10.00%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RSVRWの今日の為替レートは、10.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.8690の安値と0.8800の高値で取引されました。

Reservoir Media Inc. - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.8690 0.8800
1年のレンジ
0.6799 1.6000
以前の終値
0.7900
始値
0.8800
買値
0.8690
買値
0.8720
安値
0.8690
高値
0.8800
出来高
2
1日の変化
10.00%
1ヶ月の変化
-21.00%
6ヶ月の変化
-16.44%
1年の変化
-17.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K