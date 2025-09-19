KurseKategorien
Währungen / RSVRW
RSVRW: Reservoir Media Inc. - Warrant

0.8690 USD 0.0790 (10.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RSVRW hat sich für heute um 10.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.8690 bis zu einem Hoch von 0.8800 gehandelt.

Verfolgen Sie die Reservoir Media Inc. - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.8690 0.8800
Jahresspanne
0.6799 1.6000
Vorheriger Schlusskurs
0.7900
Eröffnung
0.8800
Bid
0.8690
Ask
0.8720
Tief
0.8690
Hoch
0.8800
Volumen
2
Tagesänderung
10.00%
Monatsänderung
-21.00%
6-Monatsänderung
-16.44%
Jahresänderung
-17.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K