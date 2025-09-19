Währungen / RSVRW
RSVRW: Reservoir Media Inc. - Warrant
0.8690 USD 0.0790 (10.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RSVRW hat sich für heute um 10.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.8690 bis zu einem Hoch von 0.8800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Reservoir Media Inc. - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.8690 0.8800
Jahresspanne
0.6799 1.6000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.7900
- Eröffnung
- 0.8800
- Bid
- 0.8690
- Ask
- 0.8720
- Tief
- 0.8690
- Hoch
- 0.8800
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 10.00%
- Monatsänderung
- -21.00%
- 6-Monatsänderung
- -16.44%
- Jahresänderung
- -17.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K