RSVRW: Reservoir Media Inc. - Warrant

0.7900 USD 0.1101 (16.19%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RSVRW за сегодня изменился на 16.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7900, а максимальная — 0.7900.

Курс RSVRW за сегодня изменился на 16.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7900, а максимальная — 0.7900.

  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.7900 0.7900
Годовой диапазон
0.6799 1.6000
Предыдущее закрытие
0.6799
Open
0.7900
Bid
0.7900
Ask
0.7930
Low
0.7900
High
0.7900
Объем
1
Дневное изменение
16.19%
Месячное изменение
-28.18%
6-месячное изменение
-24.04%
Годовое изменение
-24.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.