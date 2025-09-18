Divisas / RSVRW
RSVRW: Reservoir Media Inc. - Warrant
0.7900 USD 0.1101 (16.19%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RSVRW de hoy ha cambiado un 16.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.7900, mientras que el máximo ha alcanzado 0.7900.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Reservoir Media Inc. - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
0.7900 0.7900
Rango anual
0.6799 1.6000
- Cierres anteriores
- 0.6799
- Open
- 0.7900
- Bid
- 0.7900
- Ask
- 0.7930
- Low
- 0.7900
- High
- 0.7900
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 16.19%
- Cambio mensual
- -28.18%
- Cambio a 6 meses
- -24.04%
- Cambio anual
- -24.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B