RNW: ReNew Energy Global plc - Class A Shares
RNW fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.62 ve Yüksek fiyatı olarak 7.72 aralığında işlem gördü.
ReNew Energy Global plc - Class A Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RNW haberleri
Sıkça sorulan sorular
RNW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün ReNew Energy Global plc - Class A Shares hisse senedi 7.67 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 7.62 - 7.72 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 7.70 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2215 değerine ulaştı. RNW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
ReNew Energy Global plc - Class A Shares hisse senedi temettü ödüyor mu?
ReNew Energy Global plc - Class A Shares hisse senedi şu anda 7.67 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 34.80% ve USD değerlerini izler. RNW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
RNW hisse senedi nasıl alınır?
ReNew Energy Global plc - Class A Shares hisselerini şu anki 7.67 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 7.67 ve Ask 7.97 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2215 ve günlük değişim oranı 0.26% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RNW fiyat hareketlerini takip edin.
RNW hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
ReNew Energy Global plc - Class A Shares hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 5.15 - 8.23 ve mevcut fiyatı 7.67 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 7.67 veya Ask 7.97 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.79% ve 6 aylık değişim oranı 20.98% değerlerini karşılaştırır. RNW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Renew Energy Global Plc hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Renew Energy Global Plc hisse senedi yıllık olarak 8.23 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 5.15 - 8.23). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 7.70 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ReNew Energy Global plc - Class A Shares performansını takip edin.
Renew Energy Global Plc hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Renew Energy Global Plc (RNW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 5.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 7.67 ve hareket ettiği yıllık aralık 5.15 - 8.23 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RNW fiyat hareketlerini izleyin.
RNW hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
ReNew Energy Global plc - Class A Shares geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 7.70 ve yıllık değişim oranı 34.80% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 7.70
- Açılış
- 7.65
- Satış
- 7.67
- Alış
- 7.97
- Düşük
- 7.62
- Yüksek
- 7.72
- Hacim
- 2.215 K
- Günlük değişim
- -0.39%
- Aylık değişim
- -2.79%
- 6 aylık değişim
- 20.98%
- Yıllık değişim
- 34.80%