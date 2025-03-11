- Обзор рынка
RNW: ReNew Energy Global plc - Class A Shares
Курс RNW за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.62, а максимальная — 7.72.
Следите за динамикой ReNew Energy Global plc - Class A Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RNW
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RNW сегодня?
ReNew Energy Global plc - Class A Shares (RNW) сегодня оценивается на уровне 7.67. Инструмент торгуется в пределах 7.62 - 7.72, вчерашнее закрытие составило 7.70, а торговый объем достиг 2215. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ReNew Energy Global plc - Class A Shares?
ReNew Energy Global plc - Class A Shares в настоящее время оценивается в 7.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 34.80% и USD. Отслеживайте движения RNW на графике в реальном времени.
Как купить акции RNW?
Вы можете купить акции ReNew Energy Global plc - Class A Shares (RNW) по текущей цене 7.67. Ордера обычно размещаются около 7.67 или 7.97, тогда как 2215 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RNW?
Инвестирование в ReNew Energy Global plc - Class A Shares предполагает учет годового диапазона 5.15 - 8.23 и текущей цены 7.67. Многие сравнивают -2.79% и 20.98% перед размещением ордеров на 7.67 или 7.97. Изучайте ежедневные изменения цены RNW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Renew Energy Global Plc?
Самая высокая цена Renew Energy Global Plc (RNW) за последний год составила 8.23. Акции заметно колебались в пределах 5.15 - 8.23, сравнение с 7.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ReNew Energy Global plc - Class A Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Renew Energy Global Plc?
Самая низкая цена Renew Energy Global Plc (RNW) за год составила 5.15. Сравнение с текущими 7.67 и 5.15 - 8.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RNW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RNW?
В прошлом ReNew Energy Global plc - Class A Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.70 и 34.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.70
- Open
- 7.65
- Bid
- 7.67
- Ask
- 7.97
- Low
- 7.62
- High
- 7.72
- Объем
- 2.215 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- -2.79%
- 6-месячное изменение
- 20.98%
- Годовое изменение
- 34.80%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- -0.5%