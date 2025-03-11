КотировкиРазделы
Валюты / RNW
Назад в Рынок акций США

RNW: ReNew Energy Global plc - Class A Shares

7.67 USD 0.03 (0.39%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RNW за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.62, а максимальная — 7.72.

Следите за динамикой ReNew Energy Global plc - Class A Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RNW

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RNW сегодня?

ReNew Energy Global plc - Class A Shares (RNW) сегодня оценивается на уровне 7.67. Инструмент торгуется в пределах 7.62 - 7.72, вчерашнее закрытие составило 7.70, а торговый объем достиг 2215. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ReNew Energy Global plc - Class A Shares?

ReNew Energy Global plc - Class A Shares в настоящее время оценивается в 7.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 34.80% и USD. Отслеживайте движения RNW на графике в реальном времени.

Как купить акции RNW?

Вы можете купить акции ReNew Energy Global plc - Class A Shares (RNW) по текущей цене 7.67. Ордера обычно размещаются около 7.67 или 7.97, тогда как 2215 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RNW?

Инвестирование в ReNew Energy Global plc - Class A Shares предполагает учет годового диапазона 5.15 - 8.23 и текущей цены 7.67. Многие сравнивают -2.79% и 20.98% перед размещением ордеров на 7.67 или 7.97. Изучайте ежедневные изменения цены RNW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Renew Energy Global Plc?

Самая высокая цена Renew Energy Global Plc (RNW) за последний год составила 8.23. Акции заметно колебались в пределах 5.15 - 8.23, сравнение с 7.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ReNew Energy Global plc - Class A Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Renew Energy Global Plc?

Самая низкая цена Renew Energy Global Plc (RNW) за год составила 5.15. Сравнение с текущими 7.67 и 5.15 - 8.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RNW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RNW?

В прошлом ReNew Energy Global plc - Class A Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.70 и 34.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.62 7.72
Годовой диапазон
5.15 8.23
Предыдущее закрытие
7.70
Open
7.65
Bid
7.67
Ask
7.97
Low
7.62
High
7.72
Объем
2.215 K
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
-2.79%
6-месячное изменение
20.98%
Годовое изменение
34.80%
20 октября, понедельник
14:00
USD
Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
-0.5%