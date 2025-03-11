Курс RNW за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.62, а максимальная — 7.72.

Следите за динамикой ReNew Energy Global plc - Class A Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.