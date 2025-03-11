- Übersicht
RNW: ReNew Energy Global plc - Class A Shares
Der Wechselkurs von RNW hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.62 bis zu einem Hoch von 7.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die ReNew Energy Global plc - Class A Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RNW heute?
Die Aktie von ReNew Energy Global plc - Class A Shares (RNW) notiert heute bei 7.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 7.62 - 7.72 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 7.70 und das Handelsvolumen erreichte 2215. Das Live-Chart von RNW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RNW Dividenden?
ReNew Energy Global plc - Class A Shares wird derzeit mit 7.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 34.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RNW zu verfolgen.
Wie kaufe ich RNW-Aktien?
Sie können Aktien von ReNew Energy Global plc - Class A Shares (RNW) zum aktuellen Kurs von 7.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 7.67 oder 7.97 platziert, während 2215 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RNW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RNW-Aktien?
Bei einer Investition in ReNew Energy Global plc - Class A Shares müssen die jährliche Spanne 5.15 - 8.23 und der aktuelle Kurs 7.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.79% und 20.98%, bevor sie Orders zu 7.67 oder 7.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RNW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Renew Energy Global Plc?
Der höchste Kurs von Renew Energy Global Plc (RNW) im vergangenen Jahr lag bei 8.23. Innerhalb von 5.15 - 8.23 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 7.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ReNew Energy Global plc - Class A Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Renew Energy Global Plc?
Der niedrigste Kurs von Renew Energy Global Plc (RNW) im Laufe des Jahres betrug 5.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 7.67 und der Spanne 5.15 - 8.23 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RNW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RNW statt?
ReNew Energy Global plc - Class A Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 7.70 und 34.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.70
- Eröffnung
- 7.65
- Bid
- 7.67
- Ask
- 7.97
- Tief
- 7.62
- Hoch
- 7.72
- Volumen
- 2.215 K
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- -2.79%
- 6-Monatsänderung
- 20.98%
- Jahresänderung
- 34.80%