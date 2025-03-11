- Aperçu
RNW: ReNew Energy Global plc - Class A Shares
Le taux de change de RNW a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.62 et à un maximum de 7.72.
Suivez la dynamique ReNew Energy Global plc - Class A Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RNW Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RNW aujourd'hui ?
L'action ReNew Energy Global plc - Class A Shares est cotée à 7.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 7.62 - 7.72, a clôturé hier à 7.70 et son volume d'échange a atteint 2215. Le graphique en temps réel du cours de RNW présente ces mises à jour.
L'action ReNew Energy Global plc - Class A Shares verse-t-elle des dividendes ?
ReNew Energy Global plc - Class A Shares est actuellement valorisé à 7.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 34.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RNW.
Comment acheter des actions RNW ?
Vous pouvez acheter des actions ReNew Energy Global plc - Class A Shares au cours actuel de 7.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 7.67 ou de 7.97, le 2215 et le 0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RNW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RNW ?
Investir dans ReNew Energy Global plc - Class A Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 5.15 - 8.23 et le prix actuel 7.67. Beaucoup comparent -2.79% et 20.98% avant de passer des ordres à 7.67 ou 7.97. Consultez le graphique du cours de RNW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Renew Energy Global Plc ?
Le cours le plus élevé de Renew Energy Global Plc l'année dernière était 8.23. Au cours de 5.15 - 8.23, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 7.70 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ReNew Energy Global plc - Class A Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Renew Energy Global Plc ?
Le cours le plus bas de Renew Energy Global Plc (RNW) sur l'année a été 5.15. Sa comparaison avec 7.67 et 5.15 - 8.23 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RNW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RNW a-t-elle été divisée ?
ReNew Energy Global plc - Class A Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 7.70 et 34.80% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 7.70
- Ouverture
- 7.65
- Bid
- 7.67
- Ask
- 7.97
- Plus Bas
- 7.62
- Plus Haut
- 7.72
- Volume
- 2.215 K
- Changement quotidien
- -0.39%
- Changement Mensuel
- -2.79%
- Changement à 6 Mois
- 20.98%
- Changement Annuel
- 34.80%