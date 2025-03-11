报价部分
RNW: ReNew Energy Global plc - Class A Shares

7.67 USD 0.03 (0.39%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RNW汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点7.62和高点7.72进行交易。

关注ReNew Energy Global plc - Class A Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RNW股票今天的价格是多少？

ReNew Energy Global plc - Class A Shares股票今天的定价为7.67。它在7.62 - 7.72范围内交易，昨天的收盘价为7.70，交易量达到2215。RNW的实时价格图表显示了这些更新。

ReNew Energy Global plc - Class A Shares股票是否支付股息？

ReNew Energy Global plc - Class A Shares目前的价值为7.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.80%和USD。实时查看图表以跟踪RNW走势。

如何购买RNW股票？

您可以以7.67的当前价格购买ReNew Energy Global plc - Class A Shares股票。订单通常设置在7.67或7.97附近，而2215和0.26%显示市场活动。立即关注RNW的实时图表更新。

如何投资RNW股票？

投资ReNew Energy Global plc - Class A Shares需要考虑年度范围5.15 - 8.23和当前价格7.67。许多人在以7.67或7.97下订单之前，会比较-2.79%和。实时查看RNW价格图表，了解每日变化。

Renew Energy Global Plc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Renew Energy Global Plc的最高价格是8.23。在5.15 - 8.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ReNew Energy Global plc - Class A Shares的绩效。

Renew Energy Global Plc股票的最低价格是多少？

Renew Energy Global Plc（RNW）的最低价格为5.15。将其与当前的7.67和5.15 - 8.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RNW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RNW股票是什么时候拆分的？

ReNew Energy Global plc - Class A Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.70和34.80%中可见。

日范围
7.62 7.72
年范围
5.15 8.23
前一天收盘价
7.70
开盘价
7.65
卖价
7.67
买价
7.97
最低价
7.62
最高价
7.72
交易量
2.215 K
日变化
-0.39%
月变化
-2.79%
6个月变化
20.98%
年变化
34.80%
