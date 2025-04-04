FiyatlarBölümler
RNAC: Cartesian Therapeutics Inc

9.45 USD 0.86 (8.34%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RNAC fiyatı bugün -8.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.43 ve Yüksek fiyatı olarak 10.31 aralığında işlem gördü.

Cartesian Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.43 10.31
Yıllık aralık
8.46 26.50
Önceki kapanış
10.31
Açılış
10.31
Satış
9.45
Alış
9.75
Düşük
9.43
Yüksek
10.31
Hacim
315
Günlük değişim
-8.34%
Aylık değişim
-6.25%
6 aylık değişim
-30.82%
Yıllık değişim
-42.38%
