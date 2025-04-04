Währungen / RNAC
RNAC: Cartesian Therapeutics Inc
9.96 USD 0.35 (3.39%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RNAC hat sich für heute um -3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.48 bis zu einem Hoch von 10.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cartesian Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.48 10.31
Jahresspanne
8.46 26.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.31
- Eröffnung
- 10.31
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Tief
- 9.48
- Hoch
- 10.31
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- -3.39%
- Monatsänderung
- -1.19%
- 6-Monatsänderung
- -27.09%
- Jahresänderung
- -39.27%
