RNAC
RNAC: Cartesian Therapeutics Inc

10.31 USD 1.16 (12.68%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RNACの今日の為替レートは、12.68%変化しました。日中、通貨は1あたり9.19の安値と10.46の高値で取引されました。

Cartesian Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.19 10.46
1年のレンジ
8.46 26.50
以前の終値
9.15
始値
9.41
買値
10.31
買値
10.61
安値
9.19
高値
10.46
出来高
142
1日の変化
12.68%
1ヶ月の変化
2.28%
6ヶ月の変化
-24.52%
1年の変化
-37.13%
