RNAC: Cartesian Therapeutics Inc

9.45 USD 0.86 (8.34%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RNAC ha avuto una variazione del -8.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.43 e ad un massimo di 10.31.

Segui le dinamiche di Cartesian Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.43 10.31
Intervallo Annuale
8.46 26.50
Chiusura Precedente
10.31
Apertura
10.31
Bid
9.45
Ask
9.75
Minimo
9.43
Massimo
10.31
Volume
315
Variazione giornaliera
-8.34%
Variazione Mensile
-6.25%
Variazione Semestrale
-30.82%
Variazione Annuale
-42.38%
21 settembre, domenica