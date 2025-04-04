Moedas / RNAC
RNAC: Cartesian Therapeutics Inc
10.35 USD 1.20 (13.11%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RNAC para hoje mudou para 13.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.19 e o mais alto foi 10.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Cartesian Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.19 10.40
Faixa anual
8.46 26.50
- Fechamento anterior
- 9.15
- Open
- 9.41
- Bid
- 10.35
- Ask
- 10.65
- Low
- 9.19
- High
- 10.40
- Volume
- 105
- Mudança diária
- 13.11%
- Mudança mensal
- 2.68%
- Mudança de 6 meses
- -24.23%
- Mudança anual
- -36.89%
