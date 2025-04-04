КотировкиРазделы
RNAC: Cartesian Therapeutics Inc

9.60 USD 0.19 (1.94%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RNAC за сегодня изменился на -1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.56, а максимальная — 10.07.

Следите за динамикой Cartesian Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.56 10.07
Годовой диапазон
8.46 26.50
Предыдущее закрытие
9.79
Open
9.80
Bid
9.60
Ask
9.90
Low
9.56
High
10.07
Объем
154
Дневное изменение
-1.94%
Месячное изменение
-4.76%
6-месячное изменение
-29.72%
Годовое изменение
-41.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.