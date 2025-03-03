FiyatlarBölümler
Dövizler / RILYZ
Geri dön - Hisse senetleri

RILYZ: B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028

12.88 USD 0.63 (4.66%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RILYZ fiyatı bugün -4.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.79 ve Yüksek fiyatı olarak 13.29 aralığında işlem gördü.

B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RILYZ haberleri

Günlük aralık
12.79 13.29
Yıllık aralık
4.86 13.89
Önceki kapanış
13.51
Açılış
13.00
Satış
12.88
Alış
13.18
Düşük
12.79
Yüksek
13.29
Hacim
18
Günlük değişim
-4.66%
Aylık değişim
9.99%
6 aylık değişim
49.77%
Yıllık değişim
51.35%
21 Eylül, Pazar