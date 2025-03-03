Währungen / RILYZ
RILYZ: B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028
13.51 USD 0.15 (1.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RILYZ hat sich für heute um -1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.50 bis zu einem Hoch von 13.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.50 13.89
Jahresspanne
4.86 13.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.66
- Eröffnung
- 13.89
- Bid
- 13.51
- Ask
- 13.81
- Tief
- 13.50
- Hoch
- 13.89
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- -1.10%
- Monatsänderung
- 15.37%
- 6-Monatsänderung
- 57.09%
- Jahresänderung
- 58.75%
