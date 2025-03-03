Valute / RILYZ
RILYZ: B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028
12.88 USD 0.63 (4.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RILYZ ha avuto una variazione del -4.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.79 e ad un massimo di 13.29.
Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RILYZ News
Intervallo Giornaliero
12.79 13.29
Intervallo Annuale
4.86 13.89
- Chiusura Precedente
- 13.51
- Apertura
- 13.00
- Bid
- 12.88
- Ask
- 13.18
- Minimo
- 12.79
- Massimo
- 13.29
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- -4.66%
- Variazione Mensile
- 9.99%
- Variazione Semestrale
- 49.77%
- Variazione Annuale
- 51.35%
20 settembre, sabato