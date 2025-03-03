QuotazioniSezioni
RILYZ: B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028

12.88 USD 0.63 (4.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RILYZ ha avuto una variazione del -4.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.79 e ad un massimo di 13.29.

Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.79 13.29
Intervallo Annuale
4.86 13.89
Chiusura Precedente
13.51
Apertura
13.00
Bid
12.88
Ask
13.18
Minimo
12.79
Massimo
13.29
Volume
18
Variazione giornaliera
-4.66%
Variazione Mensile
9.99%
Variazione Semestrale
49.77%
Variazione Annuale
51.35%
20 settembre, sabato