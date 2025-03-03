Divisas / RILYZ
RILYZ: B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028
13.66 USD 0.11 (0.81%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RILYZ de hoy ha cambiado un 0.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.21, mientras que el máximo ha alcanzado 13.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
13.21 13.73
Rango anual
4.86 13.73
- Cierres anteriores
- 13.55
- Open
- 13.66
- Bid
- 13.66
- Ask
- 13.96
- Low
- 13.21
- High
- 13.73
- Volumen
- 138
- Cambio diario
- 0.81%
- Cambio mensual
- 16.65%
- Cambio a 6 meses
- 58.84%
- Cambio anual
- 60.52%
