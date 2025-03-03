КотировкиРазделы
RILYZ: B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028

13.55 USD 0.34 (2.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RILYZ за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.00, а максимальная — 13.66.

Дневной диапазон
13.00 13.66
Годовой диапазон
4.86 13.66
Предыдущее закрытие
13.21
Open
13.36
Bid
13.55
Ask
13.85
Low
13.00
High
13.66
Объем
309
Дневное изменение
2.57%
Месячное изменение
15.71%
6-месячное изменение
57.56%
Годовое изменение
59.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.