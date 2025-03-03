Валюты / RILYZ
RILYZ: B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028
13.55 USD 0.34 (2.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RILYZ за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.00, а максимальная — 13.66.
Следите за динамикой B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RILYZ
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
13.00 13.66
Годовой диапазон
4.86 13.66
- Предыдущее закрытие
- 13.21
- Open
- 13.36
- Bid
- 13.55
- Ask
- 13.85
- Low
- 13.00
- High
- 13.66
- Объем
- 309
- Дневное изменение
- 2.57%
- Месячное изменение
- 15.71%
- 6-месячное изменение
- 57.56%
- Годовое изменение
- 59.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.