RILYZ: B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028
13.56 USD 0.10 (0.73%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RILYZ para hoje mudou para -0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.50 e o mais alto foi 13.89.
Veja a dinâmica do par de moedas B. Riley Financial Inc - 5.25% Senior Notes due 2028. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
13.50 13.89
Faixa anual
4.86 13.89
- Fechamento anterior
- 13.66
- Open
- 13.89
- Bid
- 13.56
- Ask
- 13.86
- Low
- 13.50
- High
- 13.89
- Volume
- 33
- Mudança diária
- -0.73%
- Mudança mensal
- 15.80%
- Mudança de 6 meses
- 57.67%
- Mudança anual
- 59.34%
