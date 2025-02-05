FiyatlarBölümler
Dövizler / RDCM
Geri dön - Hisse senetleri

RDCM: Radcom Ltd

14.54 USD 0.16 (1.11%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RDCM fiyatı bugün 1.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.22 ve Yüksek fiyatı olarak 14.55 aralığında işlem gördü.

Radcom Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RDCM haberleri

Günlük aralık
14.22 14.55
Yıllık aralık
9.81 15.98
Önceki kapanış
14.38
Açılış
14.47
Satış
14.54
Alış
14.84
Düşük
14.22
Yüksek
14.55
Hacim
235
Günlük değişim
1.11%
Aylık değişim
12.36%
6 aylık değişim
27.99%
Yıllık değişim
41.58%
21 Eylül, Pazar