RDCM: Radcom Ltd
14.54 USD 0.16 (1.11%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RDCM 환율이 오늘 1.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.22이고 고가는 14.55이었습니다.
Radcom Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
14.22 14.55
년간 변동
9.81 15.98
- 이전 종가
- 14.38
- 시가
- 14.47
- Bid
- 14.54
- Ask
- 14.84
- 저가
- 14.22
- 고가
- 14.55
- 볼륨
- 235
- 일일 변동
- 1.11%
- 월 변동
- 12.36%
- 6개월 변동
- 27.99%
- 년간 변동율
- 41.58%
20 9월, 토요일