RDCM: Radcom Ltd
14.42 USD 0.35 (2.49%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RDCM para hoje mudou para 2.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.16 e o mais alto foi 14.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Radcom Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RDCM Notícias
- Lantronix's Q4 Earnings Meet Estimates, Down Y/Y, Stock Declines
- Zacks Industry Outlook Highlights Cisco Systems Extreme Networks and RADCOM
- 3 Networking Stocks to Consider From a Flourishing Industry
- RADCOM Q2 Earnings Beat on Robust Top-Line Traction, View Reiterated
- RADCOM Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RDCM)
- RADCOM Ltd. (RDCM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Radcom (RDCM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Radcom earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- Here's What Investors Should Expect From RADCOM's Q2 Earnings
- Extreme Networks (EXTR) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- NETGEAR, Inc. (NTGR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Radcom's Structural Turnaround In Motion (NASDAQ:RDCM)
- Strength Seen in Radcom (RDCM): Can Its 11.4% Jump Turn into More Strength?
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
- Needham lifts Radcom stock target to $18 on strong quarter
- Radcom earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Top 10 Stocks Amid Market Turbulence To Buy Now
Faixa diária
14.16 14.47
Faixa anual
9.81 15.98
- Fechamento anterior
- 14.07
- Open
- 14.22
- Bid
- 14.42
- Ask
- 14.72
- Low
- 14.16
- High
- 14.47
- Volume
- 124
- Mudança diária
- 2.49%
- Mudança mensal
- 11.44%
- Mudança de 6 meses
- 26.94%
- Mudança anual
- 40.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh