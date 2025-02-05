KurseKategorien
Währungen / RDCM
Zurück zum Aktien

RDCM: Radcom Ltd

14.27 USD 0.11 (0.76%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RDCM hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.22 bis zu einem Hoch von 14.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Radcom Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RDCM News

Tagesspanne
14.22 14.47
Jahresspanne
9.81 15.98
Vorheriger Schlusskurs
14.38
Eröffnung
14.47
Bid
14.27
Ask
14.57
Tief
14.22
Hoch
14.47
Volumen
10
Tagesänderung
-0.76%
Monatsänderung
10.28%
6-Monatsänderung
25.62%
Jahresänderung
38.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K