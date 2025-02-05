Währungen / RDCM
RDCM: Radcom Ltd
14.27 USD 0.11 (0.76%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RDCM hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.22 bis zu einem Hoch von 14.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Radcom Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.22 14.47
Jahresspanne
9.81 15.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.38
- Eröffnung
- 14.47
- Bid
- 14.27
- Ask
- 14.57
- Tief
- 14.22
- Hoch
- 14.47
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.76%
- Monatsänderung
- 10.28%
- 6-Monatsänderung
- 25.62%
- Jahresänderung
- 38.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K