RDCM: Radcom Ltd
14.38 USD 0.31 (2.20%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RDCMの今日の為替レートは、2.20%変化しました。日中、通貨は1あたり14.16の安値と14.47の高値で取引されました。
Radcom Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
14.16 14.47
1年のレンジ
9.81 15.98
- 以前の終値
- 14.07
- 始値
- 14.22
- 買値
- 14.38
- 買値
- 14.68
- 安値
- 14.16
- 高値
- 14.47
- 出来高
- 177
- 1日の変化
- 2.20%
- 1ヶ月の変化
- 11.13%
- 6ヶ月の変化
- 26.58%
- 1年の変化
- 40.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K