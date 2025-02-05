QuotazioniSezioni
RDCM: Radcom Ltd

14.54 USD 0.16 (1.11%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RDCM ha avuto una variazione del 1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.22 e ad un massimo di 14.55.

Segui le dinamiche di Radcom Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.22 14.55
Intervallo Annuale
9.81 15.98
Chiusura Precedente
14.38
Apertura
14.47
Bid
14.54
Ask
14.84
Minimo
14.22
Massimo
14.55
Volume
235
Variazione giornaliera
1.11%
Variazione Mensile
12.36%
Variazione Semestrale
27.99%
Variazione Annuale
41.58%
