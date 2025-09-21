FiyatlarBölümler
Dövizler / QMMM
Geri dön - Hisse senetleri

QMMM

82.84 USD 6.18 (6.94%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QMMM fiyatı bugün -6.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.17 ve Yüksek fiyatı olarak 98.00 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
76.17 98.00
Yıllık aralık
0.54 303.00
Önceki kapanış
89.02
Açılış
94.99
Satış
82.84
Alış
83.14
Düşük
76.17
Yüksek
98.00
Hacim
874
Günlük değişim
-6.94%
Aylık değişim
1608.04%
6 aylık değişim
7865.38%
Yıllık değişim
1227.56%
21 Eylül, Pazar