Валюты / QMMM
QMMM
88.00 USD 16.25 (22.65%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QMMM за сегодня изменился на 22.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.76, а максимальная — 95.00.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
70.76 95.00
Годовой диапазон
0.54 303.00
- Предыдущее закрытие
- 71.75
- Open
- 71.53
- Bid
- 88.00
- Ask
- 88.30
- Low
- 70.76
- High
- 95.00
- Объем
- 1.152 K
- Дневное изменение
- 22.65%
- Месячное изменение
- 1714.43%
- 6-месячное изменение
- 8361.54%
- Годовое изменение
- 1310.26%
