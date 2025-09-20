CotationsSections
Devises / QMMM
QMMM

82.84 USD 6.18 (6.94%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QMMM a changé de -6.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.17 et à un maximum de 98.00.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
76.17 98.00
Range Annuel
0.54 303.00
Clôture Précédente
89.02
Ouverture
94.99
Bid
82.84
Ask
83.14
Plus Bas
76.17
Plus Haut
98.00
Volume
874
Changement quotidien
-6.94%
Changement Mensuel
1608.04%
Changement à 6 Mois
7865.38%
Changement Annuel
1227.56%
20 septembre, samedi